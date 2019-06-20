В Челябинске горожан приглашают протестировать беспилотный автомобиль

СЕГОДНЯ 05:01 2019-06-20T05:01:12+03:00

Увидеть и опробовать уникальную машину можно только один день (расписание)

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В прошлом году Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении тестирования беспилотных автомобилей на дорогах страны. В рамках этого эксперимента к нам прибывает беспилотник, уже проехавший по России 2,5 тыс. км. Его создали в научно-производственном объединении СтарЛайн, которое занимается разработкой инновационных технологий безопасного автотранспорта.

Маршрут нового авто лежит через Нижний Новгород, Казань, Самару, Уфу, Челябинск, Екатеринбург, Пермь. Цель эксперимента — не только тестирование технологий, но и составление высокоточной карты российских дорог для беспилотного транспорта.

Челябинцы увидят чудо-машину в четверг, 20 июня в 14:00 у ТРК «Горки». Можно будет в режиме онлайн следить за передвижениями автомобиля, и принять участие в квесте «Найди беспилотник в своем городе» с помощью мобильного приложения StarLine или портала спутникового мониторинга starline.online: логин poisk, пароль starline.

Участникам автоквеста нужно найти его в своем городе, сфотографироваться с ним и разместить фото в Instagram, VK и Facebook под хештегами #starline #НашелБеспилотник #Челябинск. Подробные правила на www.starline.ru. Беспилотник проедет по главным достопримечательностям Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU