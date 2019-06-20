2019-06-20T05:01:12+03:00
Общество

В Челябинске горожан приглашают протестировать беспилотный автомобиль

Увидеть и опробовать уникальную машину можно только один день (расписание)
Андрей СОКОЛОВ
Поделиться:
Узнать машину на улицах города будет не трудно.Узнать машину на улицах города будет не трудно.
Изменить размер текста:

В прошлом году Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении тестирования беспилотных автомобилей на дорогах страны. В рамках этого эксперимента к нам прибывает беспилотник, уже проехавший по России 2,5 тыс. км. Его создали в научно-производственном объединении СтарЛайн, которое занимается разработкой инновационных технологий безопасного автотранспорта.

Маршрут нового авто лежит через Нижний Новгород, Казань, Самару, Уфу, Челябинск, Екатеринбург, Пермь. Цель эксперимента — не только тестирование технологий, но и составление высокоточной карты российских дорог для беспилотного транспорта.

Челябинцы увидят чудо-машину в четверг, 20 июня в 14:00 у ТРК «Горки». Можно будет в режиме онлайн следить за передвижениями автомобиля, и принять участие в квесте «Найди беспилотник в своем городе» с помощью мобильного приложения StarLine или портала спутникового мониторинга starline.online: логин poisk, пароль starline.

Участникам автоквеста нужно найти его в своем городе, сфотографироваться с ним и разместить фото в Instagram, VK и Facebook под хештегами #starline #НашелБеспилотник #Челябинск. Подробные правила на www.starline.ru. Беспилотник проедет по главным достопримечательностям Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В больницах Челябинской области остается пять пострадавших в страшной аварии на М-5
Челябинцы знают точно, что соцсети для детей — это зло
29 долгостроев в Челябинской области поможет достроить Фонд защиты прав дольщиков
Челябинцев просят передать показания электросчетчиков до 30 июня
После жалобы Путину от жителей села Варна Челябинской области СК возбудил уголовное дело
На главной площади Челябинска бесплатно сделают флюорографию, измерят давление и индекс массы тела
В магазинах Челябинска пропадают вещи покупателей, оставленные в камерах хранения
Появилось видео с места автокатастрофы пассажирского автобуса в Челябинской области
Из-за аварии рейсового автобуса в Челябинской области на трассе М-5 скопилась огромная пробка
Нескучные путешествия по Челябинской области можно скачать в смартфон
Шестеро выпускников в Челябинской области сдали сразу несколько ЕГЭ на 100 баллов
Ревизоры сообщили, что реконструкция аэропорта в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС отстает от графика
Ребенка убило током в Челябинской области
Житель Челябинской области бесплатно сдает дом на пару десятков лет
В Челябинске отстает от графика реконструкция аэродрома к саммитам
На пятки Бажовке наступает Бушуевский фестиваль
Директор завода в Челябинской области ответит в суде за уход от налогов на миллионы рублей
В Челябинской области 17-летняя девушка обокрала пивную
ЕГЭ-2019 в Челябинской области: в школах появились первые двухсотбалльники
Не покинули родные стены. Больше половины жителей пострадавшего дома в Магнитогорске не сменили место жительства
На пост губернатора Челябинской области претендует экс-омбудсмен Севастьянов
Юрист из Челябинска отказался заключать сделку о продаже девственности за айфон
Алексей Текслер завел страницы во ВКонтакте и Одноклассниках
Важную транспортную артерию Челябинска покрывают новым асфальтом
Алексей Текслер представил новеньких в своей команде
В Магнитогорске суд отправил за решетку карманника-виртуоза
В благоустройстве сквера на Алом поле в Челябинске примут участие заключенные
Проблемные дома Челябинской области достроят на деньги федерального бюджета