2019-06-20T05:32:40+03:00
Здоровье

На главной площади Челябинска бесплатно сделают флюорографию, измерят давление и индекс массы тела

На ваши вопросы ответит терапевт, инструктор по ЛФК и стоматолог
Андрей СОКОЛОВ
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Чтобы измерить давление необязательно идти в поликлинику... Фото: Анна Добрюха.Чтобы измерить давление необязательно идти в поликлинику... Фото: Анна Добрюха.
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Площадка «Территория здоровья» на площади Революции работает до 21 июня с 12:00 до 16:00. При прохождении флюорографии желательно иметь паспорт. Все желающие могут обратиться в специальные мобильные комплексы, чтобы получить консультацию эндокринолога, кардиолога, пульмонолога. Также можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и получить советы терапевта.

Узнать подробное расписание узких специалистов на площадке можно на сайте Челябинского областного центра медицинской профилактики http://chocmp.ru/.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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