На главной площади Челябинска бесплатно сделают флюорографию, измерят давление и индекс массы тела
Площадка «Территория здоровья» на площади Революции работает до 21 июня с 12:00 до 16:00. При прохождении флюорографии желательно иметь паспорт. Все желающие могут обратиться в специальные мобильные комплексы, чтобы получить консультацию эндокринолога, кардиолога, пульмонолога. Также можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и получить советы терапевта.
Узнать подробное расписание узких специалистов на площадке можно на сайте Челябинского областного центра медицинской профилактики http://chocmp.ru/.
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