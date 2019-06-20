2019-06-20T06:36:34+03:00
Общество

Челябинцев просят передать показания электросчетчиков до 30 июня

«Комсомолка» узнала, кто теперь займется энергоснабжением
Ольга АНТОНОВА
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Передайте показания счетчика до 30 июня, чтобы избежать двойных начислений.Передайте показания счетчика до 30 июня, чтобы избежать двойных начислений.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 1 июля в Челябинской области сменится поставщик электроэнергии. Место компании «МРСК Урала» займет новый поставщик — ООО «Уральская энергосбытовая компания».

Компания победила в конкурсе министерства энергетики России и погасила 4,7 млрд руб долга «Челябэнергосбыта» перед генерирующими компаниями.

Челябинцев больше всего волнует вопрос возможных двойных начислений, когда счета придут и от нового, и от прежнего поставщика электроэнергии.

Как заявил генеральный директор ООО «Уральская энергосбытовая компания» Александр Батраков, чтобы избежать проблем с начислением, нужно до 30 июня передать актуальные показания электросчетчиков в «МРСК Урала».

Следующую квитанцию (за июль) горожане получат в августе, уже от новой компании. Квитанция будет цветной, с элементами перфорации.

Кстати, заключать новые договора на обслуживание рядовым челябинцам не требуется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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