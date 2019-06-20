Челябинцев просят передать показания электросчетчиков до 30 июня
С 1 июля в Челябинской области сменится поставщик электроэнергии. Место компании «МРСК Урала» займет новый поставщик — ООО «Уральская энергосбытовая компания».
Компания победила в конкурсе министерства энергетики России и погасила 4,7 млрд руб долга «Челябэнергосбыта» перед генерирующими компаниями.
Челябинцев больше всего волнует вопрос возможных двойных начислений, когда счета придут и от нового, и от прежнего поставщика электроэнергии.
Как заявил генеральный директор ООО «Уральская энергосбытовая компания» Александр Батраков, чтобы избежать проблем с начислением, нужно до 30 июня передать актуальные показания электросчетчиков в «МРСК Урала».
Следующую квитанцию (за июль) горожане получат в августе, уже от новой компании. Квитанция будет цветной, с элементами перфорации.
Кстати, заключать новые договора на обслуживание рядовым челябинцам не требуется.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта kpravda@ya.ru
SMS 8-902-616-06-06
Тел. (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU