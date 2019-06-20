2019-06-20T07:01:09+03:00
Общество

29 долгостроев в Челябинской области поможет достроить Фонд защиты прав дольщиков

Это решение озвучено на встрече заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко с главой региона Алексеем Текслером
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Виталий Мутко и Алексей Текслер обсудили важный вопрос соблюдения прав участников долевого строительства. Фото: gubernator74.ruВиталий Мутко и Алексей Текслер обсудили важный вопрос соблюдения прав участников долевого строительства. Фото: gubernator74.ru
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Хорошая новость! В Госдуме прошел второе чтение законопроект по механизму достройки домов с участием средств дольщиков. Когда закон будет принят, правительством Челябинской области и Фонд защиты прав дольщиков разработают график по завершению строительства.

— Правительство Челябинской области ведет работу по каждому проблемному объекту, разрабатываются механизмы достройки каждого дома, где вложены средства дольщиков. Появляются новые инструменты, позволяющие ускорить процесс завершения строительства. Для реализации норм, предусмотренных в законопроекте, начата работа по разработке законодательных и нормативных актов Челябинской области. Ранее мы говорили, что Фонд защиты прав дольщиков поможет достроить дома строительной компании «Радуга». Теперь есть четкое понимание, что в регионе по данной схеме нам удастся завершить 29 объектов. Мы продолжим работу, чтобы были соблюдены права каждого дольщика Челябинской области, — подчеркнул Алексей Текслер.

Уже готова заявка на все проблемные объекты региона, которые могут быть достроены с участием средств Фонда защиты прав дольщиков. Важное условие — софинансирование из бюджета региона. Выбраны 29 объектов, застройщики которых не находятся в банкротстве. Фонд инициирует процедуру банкротства и назначит управляющего. На достройку 29 домов требуется более 4,6 млрд руб.

Кто в списке? Семь домов ООО «СтройДом»; шесть домов СК «Радуга»; по четыре дома СК «Проект Парковый-1» и «СтройИнвест»; по два дома ООО «КапиталДом» и ООО «Возрождение»; по одному дому СК «РегионПроект», «УралСтрой», «Фирма Челябстройподрядчик» и «Инман». Все дома относятся к числу потенциально проблемных — в «дорожную карту» они не включены, так как дольщики не числятся в федеральном реестре пострадавших граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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