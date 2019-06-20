2019-06-20T08:39:21+03:00
Общество

Аграрии Южного Урала готовятся штурмовать рынки Китая

На аппаратном совещании с главами муниципалитетов руководитель Челябинской области Алексей Текслер обсудил темпы роста экспорта
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Подсолнечник - наша перспективная культура для рынков Юго-Восточной Азии.Подсолнечник - наша перспективная культура для рынков Юго-Восточной Азии.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Челябинская область завершила посевную. Яровыми культурами в регионе засеяно 1 млн 723 тыс га пашни. Это на 19 тыс га больше, чем в прошлом году.

О перспективах наращивания экспорта глава региона Алексей Текслер спросил у и.о. министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина на аппаратном совещании:

- В рамках национального проекта экспорт сельхозпродукции является отдельным направлением. Мы ставим достаточно амбициозные задачи: к 2024 году в 2,7 раза увеличить объем экспорта. Что делается, как вы оцениваете перспективы с учетом этой посевной и ближайших планов?

Кобылин пояснил, что одна из востребованных на внешнем рынке позиций – масличные. В регионе добавились площади посевов этих культур – на 37,6 тыс га. Подсолнечника, рапса, льна засевается почти 200 тыс га, что в 10 раз больше, чем несколько лет назад. Не в ущерб зерновым.

Хорошие экспортные перспективы открываются в свиноводстве и птицеводстве.

- Наши производители проходят процедуру вхождения в реестр поставщиков продукции, в том числе, в КНР. Во втором полугодии откроется рынок по мясу свинины, - сказал Кобылин.

В пятницу, 21 июня, в Челябинске будет работать министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Как подчеркнул Алексей Текслер, на встрече с ним будут обсуждены все важные для АПК нашей области вопросы

ИСТОЧНИК KP.RU

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