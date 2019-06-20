Алексей Текслер встретился с новым руководителем областного управления службы судебных приставов

СЕГОДНЯ 08:54 2019-06-20T08:55:51+03:00

Работы у службы много, ведь наш регион - один их самых закредитованных в стране

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Алексей Текслер провел встречу с заместителем директора ФССП России Игорем Савченко и новым руководителем управления ФССП России по Челябинской области Юлией Третьяковой.

Глава Челябинской области отметил, что институт судебных приставов — важнейший элемент правоохранительной системы. На Южном Урале работы у приставов много: более двух млн исполнительных производств в год.

— Наша область — один из самых закредитованных регионов страны. Но большинство южноуральцев все же соразмеряют возможности, планируют среднесрочную перспективу. Важно вести работу так, чтобы социальная обстановка оставалась стабильной. Снижение доходов жителей региона стало и причиной многих неплатежей. Правительство области намерено навести порядок в этой сфере. Мы приложим усилия к тому, чтобы переломить негативную тенденцию в доходах жителей региона, — подчеркнул Алексей Текслер.

К слову, новый руководитель управления ФССП России по Челябинской области Юлия Третьякова прекрасно знает Южный Урал, проблемы и специфику региона. Алексей Текслер пожелал новому руководителю успехов в профессиональной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU