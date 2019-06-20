Автокатастрофа с автобусом и бензовозом в Златоусте: водитель не проходил медосмотр

СЕГОДНЯ 09:11 2019-06-20T10:27:27+03:00

Оказалось, что перевозчик халатно подошел к формальным, но очень важным процедурам. Фото: СОЦСЕТИ

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Вечером 19 июня неподалеку от Златоуста автобус столкнулся с бензовозом. Двое пассажиров, которые сидели за спиной водителя, погибли. Еще пятеро человек в больнице. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. По статье грозит до семи лет колонии. Ход расследование взяла на контроль прокуратура.

Известно, что автобус выезжал со второстепенной дороги и не пропустил грузовик, который мчал по главной. Пассажирскую машину отбросило на правую обочину, где она столкнулась с катком.

— Сотрудники ГИБДД уже нашли нарушения. У водителя бензовоза отсутствовал путевой лист, не пройден предрейсовый медосмотр, отсутствует отметка о прохождении предрейсового техосмотра. По всем нарушениям составлены протоколы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Кто виноват в ДТП — ответит следствие.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/715552" frameborder="0"></iframe> Авария под Златоустом.Видео: «Златоустовский рабочий»

ИСТОЧНИК KP.RU