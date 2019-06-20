Обращение мам-антипрививочниц из Магнитогорска к Владимиру Путину проверяет прокуратура

СЕГОДНЯ 09:39 2019-06-20T09:46:57+03:00

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В эмоциональном обращении к президенту жительницы Магнитогорска заявили: «Родителей лишают права решать вопросы здоровья детей, заставляют делать инъекции, побуждают к платному обследованию у узких специалистов без наличия показаний.

При отказе от медицинского вмешательства здоровых детей удаляют из детсадов и школ, родителей из благополучных семей вызывают в органы УПДН, фальсифицируются документы, угрожают лишением родительских прав. Изымаются медкарты и документы, нарушается закон о персональных данных, распространяют слухи об опасности от наших детей. Просим дать поручение Минздраву заменить тесты на туберкулез на безопасные».

Прокуратура Челябинской области проверяет сведений о нарушениях прав детей в Магнитогорске при прохождении туберкулинодиагностики и допуске к посещению детсадов и школ.

Однако, как подчеркнули корреспонденту КП-Челябинск в пресс-центре областной прокуратуры, законодательство ограничивает допуск детей, не прошедших диагностику туберкулеза (в том числе – пробу Манту, Диаскин-тест), либо не имеющих заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания, в детсады и школы. Туберкулез – заболевание опасное и тяжелое.

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ИСТОЧНИК KP.RU