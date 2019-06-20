Алексей Текслер поручил мэриям малых городов бороться за гранты большого федерального конкурса
На совещании с руководителями муниципалитетов глава Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу в будущем году участвовать всем 25 городам региона с населением до 100 тысяч во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений.
— Считаю, неправильно игнорировать возможность участия в конкурсе. Во-первых, это имидж Челябинской области. Во-вторых, дополнительные финансовые возможности для наведения порядка в территории. Вам не нужны эти деньги, в муниципалитетах все в порядке? Я так не думаю. Конечно, проще просить денег в администрации области, но так не пойдет, — подчеркнул Текслер.
Глава региона поручил своему заместителю Сергею Шалю проанализировать проекты, которые не стали победителями конкурса. Готовясь к следующему конкурсу, нужно учесть ошибки. Мэриям малых городов нужно помочь профессиональным советом.
Как доложил Сергей Шаль, Всероссийский конкурс проходит два года. Города Южного Урала всегда участвуют и проходят в финал. В этом году из 17 проектов для федерального этапа отобрали восемь заявок. Проект создания нового городского центра Карабаша стал лауреатом и получил грант 60 млн руб.
Остальным участникам конкурса Сергей Шаль предложил выделить дополнительные средства из областного бюджета на реализацию проектов. Алексей Текслер одобрил эту инициативу: Верхний Уфалей, Кыштым, Сим, Снежинск, Троицк, Южноуральск и Юрюзань. Они прошли в финал Всероссийского конкурса, но не сумели победить, и получат финансовую поддержку.
ИСТОЧНИК KP.RU