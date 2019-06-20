2019-06-20T09:56:06+03:00
Общество

Алексей Текслер поручил мэриям малых городов бороться за гранты большого федерального конкурса

В нашей области 25 населенных пунктов, где проживает до 100 тысяч человек. И каждый из них — уникальный
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Алексей Текслер уверен: для благоустройства малых городов нужно бороться и за федеральные гранты. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер уверен: для благоустройства малых городов нужно бороться и за федеральные гранты. Фото: gubernator74.ru
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На совещании с руководителями муниципалитетов глава Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу в будущем году участвовать всем 25 городам региона с населением до 100 тысяч во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений.

— Считаю, неправильно игнорировать возможность участия в конкурсе. Во-первых, это имидж Челябинской области. Во-вторых, дополнительные финансовые возможности для наведения порядка в территории. Вам не нужны эти деньги, в муниципалитетах все в порядке? Я так не думаю. Конечно, проще просить денег в администрации области, но так не пойдет, — подчеркнул Текслер.

Глава региона поручил своему заместителю Сергею Шалю проанализировать проекты, которые не стали победителями конкурса. Готовясь к следующему конкурсу, нужно учесть ошибки. Мэриям малых городов нужно помочь профессиональным советом.

Как доложил Сергей Шаль, Всероссийский конкурс проходит два года. Города Южного Урала всегда участвуют и проходят в финал. В этом году из 17 проектов для федерального этапа отобрали восемь заявок. Проект создания нового городского центра Карабаша стал лауреатом и получил грант 60 млн руб.

Остальным участникам конкурса Сергей Шаль предложил выделить дополнительные средства из областного бюджета на реализацию проектов. Алексей Текслер одобрил эту инициативу: Верхний Уфалей, Кыштым, Сим, Снежинск, Троицк, Южноуральск и Юрюзань. Они прошли в финал Всероссийского конкурса, но не сумели победить, и получат финансовую поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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