2019-06-20T11:10:12+03:00
Общество

Челябинские юристы выпустили обучающий мультфильм «Как правильно разводиться»

В нем разъясняются нюансы семейного законодательства
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: Ролик является пошаговой инструкцией для тех, кто собрался разводитьсяФото: Ролик является пошаговой инструкцией для тех, кто собрался разводиться
Изменить размер текста:

Челябинское региональное отделение Ассоциации юристов России опубликовало новый анимационный фильм. В ролике доступным языком рассказывается об особенностях и нюансах бракоразводного процесса.

Авторы-юристы в мультипликационном стиле дают ответы на вопросы о разводах, которые граждане чаще всего задают на консультациях. По сути это пошаговая инструкция для супругов, которые решили расстаться.

— Это уже второй ролик, изготовленный в рамках проекта «Визуализация норм права», цель которого — максимально доступно освещать важные темы. Первый анимационный фильм был посвящен банкротству физических лиц, — рассказали в Челябинском региональном отделении Ассоциации юристов России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Бракоразводный процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алексей Текслер поручил мэриям малых городов бороться за гранты большого федерального конкурса
Обращение мам-антипрививочниц из Магнитогорска к Владимиру Путину проверяет прокуратура
В Челябинской области предприниматели обязаны освободить землю возле озера Тургояк
Прокуратура Челябинска закрыла автомойку, построенную вместо жилого дома
Автокатастрофа с автобусом и бензовозом в Златоусте: водитель не проходил медосмотр
Алексей Текслер встретился с новым руководителем областного управления службы судебных приставов
Аграрии Южного Урала готовятся штурмовать рынки Китая
В больницах Челябинской области остается пять пострадавших в ДТП на М-5
Челябинцы знают точно, что соцсети для детей — это зло
29 долгостроев в Челябинской области поможет достроить Фонд защиты прав дольщиков
Челябинцев просят передать показания электросчетчиков до 30 июня
После жалобы Путину от жителей села Варна Челябинской области СК возбудил уголовное дело
На главной площади Челябинска бесплатно сделают флюорографию, измерят давление и индекс массы тела
В Челябинске горожан приглашают протестировать беспилотный автомобиль
В магазинах Челябинска пропадают вещи покупателей, оставленные в камерах хранения
Появилось видео с места автокатастрофы пассажирского автобуса в Челябинской области