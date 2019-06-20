Челябинские юристы выпустили обучающий мультфильм «Как правильно разводиться»
Челябинское региональное отделение Ассоциации юристов России опубликовало новый анимационный фильм. В ролике доступным языком рассказывается об особенностях и нюансах бракоразводного процесса.
Авторы-юристы в мультипликационном стиле дают ответы на вопросы о разводах, которые граждане чаще всего задают на консультациях. По сути это пошаговая инструкция для супругов, которые решили расстаться.
— Это уже второй ролик, изготовленный в рамках проекта «Визуализация норм права», цель которого — максимально доступно освещать важные темы. Первый анимационный фильм был посвящен банкротству физических лиц, — рассказали в Челябинском региональном отделении Ассоциации юристов России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
Бракоразводный процесс.
ИСТОЧНИК KP.RU