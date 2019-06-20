Алексей Текслер отреагировал на жестокое избиение школьника с ДЦП
Инцидент жестокого избиения подростка с диагнозом ДЦП не остался без внимания главы региона. Алексей Текслер потребовал взять ситуацию на особый контроль.
— Это вопиющий случай, необходима должная оценка со стороны правоохранительных органов. Я потребовал от уполномоченного по правам ребенка в регионе разобраться в ситуации и предоставить необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику, — заявил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.
Напомним, накануне в Сети появилось шокирующие кадры, на которых группа подростков избивает мальчика, страдающего ДЦП. События происходят в Металлургическом районе Челябинска. Старшеклассники по очереди пинают своего сверстника и бьют его по голове, снимая свои действия на камеры мобильных.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU