Алексей Текслер отреагировал на жестокое избиение школьника с ДЦП

СЕГОДНЯ 12:22 2019-06-20T12:22:59+03:00

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Инцидент жестокого избиения подростка с диагнозом ДЦП не остался без внимания главы региона. Алексей Текслер потребовал взять ситуацию на особый контроль.

— Это вопиющий случай, необходима должная оценка со стороны правоохранительных органов. Я потребовал от уполномоченного по правам ребенка в регионе разобраться в ситуации и предоставить необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику, — заявил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, накануне в Сети появилось шокирующие кадры, на которых группа подростков избивает мальчика, страдающего ДЦП. События происходят в Металлургическом районе Челябинска. Старшеклассники по очереди пинают своего сверстника и бьют его по голове, снимая свои действия на камеры мобильных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU