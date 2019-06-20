От неолита до общепита: в Челябинске открывается впечатляющая выставка тарелок
Впечатляющая выставка «История тарелки» ждет челябинцев и гостей города в Государственном историческом музее Южного Урала, сообщает пресс-служба музея.
— В четырех витринах экспонируется кухонная посуда из глины, дерева, олова, меди, фаянса, фарфора и чугуна. Она принадлежала людям разных исторических эпох — от неолита до советского общепита, — замечают в пресс-службе.
Рядом с обычными тарелками посетители смогут увидеть декоративные блюда из музейных коллекций «Художественное литье из чугуна» и «Златоустовская гравюра на металле». Тут же выставлен советский «агитационный фаянс» — это скромные столовские тарелки 30-х годов прошлого века, украшенные лозунгами: «Общественное питание — путь к социализму» и «Общественное питание под огонь рабочей самокритики».
Выставка «История тарелки» откроется 24 июня и будет работать до 22 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU