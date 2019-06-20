От неолита до общепита: в Челябинске открывается впечатляющая выставка тарелок

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-20T14:02:55+03:00

В музее выставлены тарелки, из которых мы ели полвека назад. Фото: пресс-служба музея.

Редкие экспонаты можно будет увидеть до середины сентября

Изменить размер текста: A A

Впечатляющая выставка «История тарелки» ждет челябинцев и гостей города в Государственном историческом музее Южного Урала, сообщает пресс-служба музея.

— В четырех витринах экспонируется кухонная посуда из глины, дерева, олова, меди, фаянса, фарфора и чугуна. Она принадлежала людям разных исторических эпох — от неолита до советского общепита, — замечают в пресс-службе.

Рядом с обычными тарелками посетители смогут увидеть декоративные блюда из музейных коллекций «Художественное литье из чугуна» и «Златоустовская гравюра на металле». Тут же выставлен советский «агитационный фаянс» — это скромные столовские тарелки 30-х годов прошлого века, украшенные лозунгами: «Общественное питание — путь к социализму» и «Общественное питание под огонь рабочей самокритики».

Выставка «История тарелки» откроется 24 июня и будет работать до 22 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU