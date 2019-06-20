2019-06-20T14:34:55+03:00
Общество

Жители Челябинска обсуждают детскую горку с куполами

Горожане задаются вопросом: правильно ли это?
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Снимок необычного игрового комплекса опубликовал в Сети житель Челябинска Фото: gorsad74.ruСнимок необычного игрового комплекса опубликовал в Сети житель Челябинска Фото: gorsad74.ru
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В социальных сетях разгорелся спор из-за горки в городском саду имени Пушкина. Она установлена на детской площадке «У Лукоморья». Фото необычного игрового комплекса опубликовал на своей страничке в Инстаграм житель Челябинска.

На снимке горка с четырьмя куполами. По форме они напоминают луковки православных храмов. Каждая заканчиваются шпилем.

— Впервые вижу такую конструкцию на детской площадке. Это прям детский храм какой-то. Может, захотели тематически обыграть название «У Лукоморья». Но я не помню, чтобы в поэме «Руслан и Людмила» были купола или храмы», — пишет автор поста.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на чудо-горку. Одни посчитали, что это кощунство. Другие принялись иронизировать: «Святая площадка!», «Перекрестился, помолился, с горки скатился». Впрочем , нашлись и те, кто назвал спор бессмысленным. Мол, зачем искать скрытый смысл там, где его нет. Горка всего лишь символизирует сказочный терем на сказочной площадке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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