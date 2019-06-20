2019-06-20T15:08:09+03:00
Общество

На полигоне в Челябинской области курсанты поборются в преодолении 10-километровой трассы

Регион примет всероссийские соревнования «Курсантский бросок»
Валентина ВАГАНОВА
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Состязания пройдут 22 июня под Чебаркулем. Фото: пресс-служба ЦВОСостязания пройдут 22 июня под Чебаркулем. Фото: пресс-служба ЦВО
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В эту субботу, 22 июня, на Чебаркульском полигоне пройдут военно-спортивные соревнования «Курсантский бросок». Это будет второй отборочный этап всероссийских состязаний. На них съедутся военные курсанты Минобороны России, а также студенты из Сибири, Башкирии и Урала.

Парни на время будут проходить 10-километровую трассу с препятствиями: вертикальная стена, рукоход, окоп из трубы, двухступенчатый ров, качели, паутина, трамплин и многими другими.

— На старт выйдут 12 команд от Казанского, Тюменского, Челябинского военных училищ, а также университетов ОмГТУ, ЮУрГУ, УрФУ, УГАТУ, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Первый отборочный этап соревнований состоялся в Самарской области. Этим летом «Курсантский бросок» пройдет также в Ленинградской, Московской, Рязанской, Новосибирской областях и в Приморском крае. В нем поучаствует около тысячи курсантов и студентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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