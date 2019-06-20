Крупный внедорожник перевернул легковушку в центре Челябинска
Авария случилась 20 июня в районе улицы Сони Кривой в Челябинске. Прямо на «зебре» оказалась перевернутая легковушка. На место примчались все экстренные службы, включая пожарных. Тушить возгорание не пришлось, однако последние помогли перевернуть машину.
— Renault поворачивало с Энгельса налево на Сони Кривой. В этот момент Land Cruiser стартовал в сторону проспекта Ленина и снес легковушку, — сообщил КП-Челябинск очевидец.
Отметим, что вес внедорожника ровно в 2,5 раза больше, чем у Renault. Также в аварию оказалась втянута еще одно авто — Hyundai. Серьезных видимых повреждений он не получил.
Информация по пострадавшим уточняется. На месте аварии долго простояла машина скорой помощи.
У внедорожника серьезно помята передняя часть.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Авария в центре Челябинска.Валерий ЗВОНАРЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU