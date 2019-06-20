2019-06-20T15:38:34+03:00
Происшествия

Крупный внедорожник перевернул легковушку в центре Челябинска

Последствия аварии попали на видео
Андрей АБРАМОВ
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Машина легла набок.Машина легла набок.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Авария случилась 20 июня в районе улицы Сони Кривой в Челябинске. Прямо на «зебре» оказалась перевернутая легковушка. На место примчались все экстренные службы, включая пожарных. Тушить возгорание не пришлось, однако последние помогли перевернуть машину.

— Renault поворачивало с Энгельса налево на Сони Кривой. В этот момент Land Cruiser стартовал в сторону проспекта Ленина и снес легковушку, — сообщил КП-Челябинск очевидец.

Отметим, что вес внедорожника ровно в 2,5 раза больше, чем у Renault. Также в аварию оказалась втянута еще одно авто — Hyundai. Серьезных видимых повреждений он не получил.

Информация по пострадавшим уточняется. На месте аварии долго простояла машина скорой помощи.

У внедорожника серьезно помята передняя часть. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У внедорожника серьезно помята передняя часть.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Авария в центре Челябинска.Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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