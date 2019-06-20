В Челябинске придумали новый способ наказать нерадивых маршрутчиков

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-20T16:02:17+03:00

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Депутаты Челябинской городской думы предлагают расширить перечень нарушений, из-за которых можно наказывать недобросовестных перевозчиков, сообщает пресс-служба Думы.

В Думе хотят наказывать перевозчиков, если:

— за рулем автомобиля находится водитель, не заключивший трудовой договор с организацией-перевозчиком (нелегал);

— если машина не находится в собственности у перевозчика;

— если нарушаются требования, прописанные в свидетельстве (на линию выводится неисправный транспорт, водитель меняет маршрут).

Сегодня аннулировать свидетельство, которое дает право перевозить пассажиров, можно только в том случае, если более пяти раз за месяц нарушен график движения по маршруту.

— Эти пять раз еще надо зафиксировать и составить протокол. По сути, у города нет возможности вовремя пресекать нарушения. А маршрутчики чувствуют свою безнаказанность, — говорит председатель городской Думы Станислав Мошаров.

На днях проект отправят в Заксобрание области.

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ИСТОЧНИК KP.RU