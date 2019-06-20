В Челябинске придумали новый способ наказать нерадивых маршрутчиков
Депутаты Челябинской городской думы предлагают расширить перечень нарушений, из-за которых можно наказывать недобросовестных перевозчиков, сообщает пресс-служба Думы.
В Думе хотят наказывать перевозчиков, если:
— за рулем автомобиля находится водитель, не заключивший трудовой договор с организацией-перевозчиком (нелегал);
— если машина не находится в собственности у перевозчика;
— если нарушаются требования, прописанные в свидетельстве (на линию выводится неисправный транспорт, водитель меняет маршрут).
Сегодня аннулировать свидетельство, которое дает право перевозить пассажиров, можно только в том случае, если более пяти раз за месяц нарушен график движения по маршруту.
— Эти пять раз еще надо зафиксировать и составить протокол. По сути, у города нет возможности вовремя пресекать нарушения. А маршрутчики чувствуют свою безнаказанность, — говорит председатель городской Думы Станислав Мошаров.
На днях проект отправят в Заксобрание области.
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ИСТОЧНИК KP.RU