В Магнитогорске на месте рухнувшего подъезда высадили аллею из 39 кленов
Во дворе дома по проспекту Карла Маркса, 164 продолжается строительство сквера. На днях на месте рухнувшего седьмого и соседнего с ним восьмого подъездов, рабочие высадили 39 деревьев — в соответствии с числом погибших. Молодые клены будут расти в память о жертвах новогодней трагедии.
В начале июня южноуральские художник завершили работу над гигантским граффити. На одном фасаде пострадавшего от взрыва дома появились белые облака, а на другом - взмывающие в небо белые птицы.
Благоустройство сквера строители планируют закончить к Дню города, который магнитогорцы будут отмечать с 28 по 30 июля.
Напомним, взрыв прогремел в Магнитогорске 31 декабря примерно в шесть часов утра. Официальная причина — утечка бытового газа. Обрушился целый подъезд. Под завалами погибли 39 человек
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