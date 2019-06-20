2019-06-20T16:11:04+03:00
Общество

В Магнитогорске на месте рухнувшего подъезда высадили аллею из 39 кленов

Молодые деревья увековечат память о жертвах новогодней трагедии
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "МедиаЛайм-Агаповка"Фото: vk.com "МедиаЛайм-Агаповка"
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Во дворе дома по проспекту Карла Маркса, 164 продолжается строительство сквера. На днях на месте рухнувшего седьмого и соседнего с ним восьмого подъездов, рабочие высадили 39 деревьев — в соответствии с числом погибших. Молодые клены будут расти в память о жертвах новогодней трагедии.

В начале июня южноуральские художник завершили работу над гигантским граффити. На одном фасаде пострадавшего от взрыва дома появились белые облака, а на другом - взмывающие в небо белые птицы.

Благоустройство сквера строители планируют закончить к Дню города, который магнитогорцы будут отмечать с 28 по 30 июля.

Напомним, взрыв прогремел в Магнитогорске 31 декабря примерно в шесть часов утра. Официальная причина — утечка бытового газа. Обрушился целый подъезд. Под завалами погибли 39 человек

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ИСТОЧНИК KP.RU

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