В Магнитогорске на месте рухнувшего подъезда высадили аллею из 39 кленов

СЕГОДНЯ 16:09 2019-06-20T16:11:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Во дворе дома по проспекту Карла Маркса, 164 продолжается строительство сквера. На днях на месте рухнувшего седьмого и соседнего с ним восьмого подъездов, рабочие высадили 39 деревьев — в соответствии с числом погибших. Молодые клены будут расти в память о жертвах новогодней трагедии.

В начале июня южноуральские художник завершили работу над гигантским граффити. На одном фасаде пострадавшего от взрыва дома появились белые облака, а на другом - взмывающие в небо белые птицы.

Благоустройство сквера строители планируют закончить к Дню города, который магнитогорцы будут отмечать с 28 по 30 июля.

Напомним, взрыв прогремел в Магнитогорске 31 декабря примерно в шесть часов утра. Официальная причина — утечка бытового газа. Обрушился целый подъезд. Под завалами погибли 39 человек

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU