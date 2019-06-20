2019-06-20T17:14:50+03:00
Общество

После гибели пассажиров автобуса под Златоустом возбуждено уголовное дело

Виновнику ДТП грозят семь лет заключения
Лидия ПЕСКОВА
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Кадры с места аварии не для слабонервных. Фото: соцсети.Кадры с места аварии не для слабонервных. Фото: соцсети.
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Следственный отдел полиции Златоуста возбудил уголовное дело по факту аварии с участием рейсового автобуса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Жуткое ДТП произошло накануне. В шестом часу вечера 19 июня рейсовый автобус «Златоуст-Челябинск» столкнулся на трассе с грузовым седельным тягачом «Скания» и с машиной для укладки асфальта. На месте погибли два пассажира. Еще восемь человек, включая водителя автобуса и ребенка, были госпитализированы.

Чтобы точно понять, что случилось, силовики пытаются восстановить обстоятельства ДТП. Виновному ДТП грозят семь лет заключения.

Между тем, составлен административный протокол на дорожную службу, которая не обеспечила безопасность ремонтных работ. И на водителя грузовика, который сел за руль без документов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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