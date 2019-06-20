«Защитнику Отечества — от потомков»: в Челябинске появится еще один памятник

СЕГОДНЯ 17:32 2019-06-20T17:32:04+03:00

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В канун Дня памяти и скорби в Челябинске торжественно откроют памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Памятник установили на территории Образовательного центра №2 по инициативе местных поисковиков. Монумент, расположенный на ул. Скульптора Головницкого, 5, станет знаковым местом для жителей Курчатовского района. Рядом с ним будут проходить исторические акции и военно-патриотические мероприятия.

— На церемонию открытия приглашены представители мэрии, ветераны Великой Отечественной войны, общественники, горожане, — замечают в пресс-службе.

Памятник изготовлен в Москве на деньги Российского военно-исторического общества. Прообразом скульптуры воина стал Герой Советского Союза, командир 322-й стрелковой дивизии Воронежского фронта, полковник Степан Николаевич Перекальский, погибший при освобождении Курска в феврале 1943 года.

Похожие памятники собираются установить и в других городах области.

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ИСТОЧНИК KP.RU