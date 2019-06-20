«Лечат не стены, лечат люди»: Алексей Текслер ответил на критику, прозвучавшую на прямой линии с Путиным

СЕГОДНЯ 18:17 2019-06-20T18:20:12+03:00

Глава региона знает о кадровом голоде на селе и уже решает эту проблему. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Одно из первых включений на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным было из Челябинской области. Фельдшер миниатюрной больницы (ФАПа) Светлана Каташова из деревни Маук рассказала, что медики не спешат на село, так как здесь не хватает благоустроенного жилья — работать в ФАПах попросту некому.

— Проблема с ФАПами существует: из 659 пунктов в регионе работают только 80%. Главная причина — это отсутствие медицинских работников. Да и сами ФАПы есть не везде, — комментирует ситуацию глава Челябинской области Алексей Текслер. — Мной поставлена задача запустить в этом году 24 фельдшерско-акушерских пункта в сельской местности, а в ближайшие годы построить еще сто. Но это только часть задач: лечат не стены, лечат люди.

Алексей Текслер рассказал, что уже дал поручение создать программу для привлечения молодых врачей и врачей дефицитных узких специальностей на село. И туда, где их не хватает. Текслер ждет от подчиненных новых, неординарных решений. Например, выдавать молодым докторам после отработки на селе жилье в другой местности.

Разработку программы должны закончить к 1 сентября.

— Невозможно решать проблему с доступностью и качеством медицинской помощи без развития первичного звена и ФАПов. Самое важное — привлечь медицинских специалистов. Я уверен, что все вместе мы с этой задачей справимся, — заметил Алексей Текслер.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/715797" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер о прямой линии президента.

ИСТОЧНИК KP.RU