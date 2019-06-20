2019-06-20T18:51:14+03:00
Общество

«Подвела москитная сетка»: первоклассник разбился, упав с шестого этажа в центре Челябинска

Ребенок не выжил
Лидия ПЕСКОВА
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Москитная сетка зацепилась за кондиционер, а мальчик упал на землю. Фото: 31 канал.Москитная сетка зацепилась за кондиционер, а мальчик упал на землю. Фото: 31 канал.
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Трагический инцидент разыгрался во дворе многоэтажки по улице Доватора. Восьмилетний мальчик погиб, упав с шестого этажа, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

На кондиционере под злополучным окном осталась висеть москитная сетка. Ребенок, видимо, оперся на нее и полетел вниз.

Известно, что мальчик из многодетной благополучной семьи. Этой весной он закончил первый класс. По одной из версий трагедии, школьник пытался снять с подоконника младшего брата и выпал из окна по неосторожности.

Когда приехала скорая, он уже не дышал.

Обстоятельства происшествия проверяет полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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