«Подвела москитная сетка»: первоклассник разбился, упав с шестого этажа в центре Челябинска
Трагический инцидент разыгрался во дворе многоэтажки по улице Доватора. Восьмилетний мальчик погиб, упав с шестого этажа, сообщает корреспондент КП-Челябинск.
На кондиционере под злополучным окном осталась висеть москитная сетка. Ребенок, видимо, оперся на нее и полетел вниз.
Известно, что мальчик из многодетной благополучной семьи. Этой весной он закончил первый класс. По одной из версий трагедии, школьник пытался снять с подоконника младшего брата и выпал из окна по неосторожности.
Когда приехала скорая, он уже не дышал.
Обстоятельства происшествия проверяет полиция.
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ИСТОЧНИК KP.RU