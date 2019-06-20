В Челябинске жильцам новостройки вернут деньги за капремонт
Жителям дома № 5 на Краснопольском проспекте в микрорайоне «Парковый» вернут деньги, заплаченные за капремонт по незаконным счетам. Плату необоснованно начисляли в течение восьми месяцев, сообщает корреспондент КП-Челябинск.
В Жилищном кодексе России сказано, что жители новостроек должны платить за капремонт только спустя восемь месяцев после включения дома в региональную программу. Однако Регоператор стал выставлять счета сразу. В итоге некоторые семьи переплатили по 10-13 тысяч рублей.
Жильцы подали в суд на мэрию и выиграли дело. Регоператор сделает перерасчет.
В аналогичной ситуации оказались собственники квартир 96 новых домов, сданных 4-5 лет назад. Чтобы добиться перерасчета, им следует подавать в суд самостоятельно.
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ИСТОЧНИК KP.RU