2019-06-20T19:55:02+03:00
Общество

В Челябинске жильцам новостройки вернут деньги за капремонт

Актив дома заставил Регоператора сделать перерасчет
Лидия ПЕСКОВА
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В новых домах ремонтировать пока нечего.В новых домах ремонтировать пока нечего.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жителям дома № 5 на Краснопольском проспекте в микрорайоне «Парковый» вернут деньги, заплаченные за капремонт по незаконным счетам. Плату необоснованно начисляли в течение восьми месяцев, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

В Жилищном кодексе России сказано, что жители новостроек должны платить за капремонт только спустя восемь месяцев после включения дома в региональную программу. Однако Регоператор стал выставлять счета сразу. В итоге некоторые семьи переплатили по 10-13 тысяч рублей.

Жильцы подали в суд на мэрию и выиграли дело. Регоператор сделает перерасчет.

В аналогичной ситуации оказались собственники квартир 96 новых домов, сданных 4-5 лет назад. Чтобы добиться перерасчета, им следует подавать в суд самостоятельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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