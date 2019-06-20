Пьяный на БМВ разнес парковку с дорогими машинами на Северо-Западе Челябинска
Инцидент произошел в районе Тополиной аллеи на Северо-Западе Челябинска около восьми часов вечера в четверг, 20 июня, сообщает корреспондент КП-Челябинск.
На перекрестке улицы Макеева и Университетской Набережной пьяный водитель на БМВ вылетел с проезжей части на парковку и протаранил несколько машин, стоявших на парковке. По данным ГУ МВД России по Челябинской области, при столкновении пострадали три автомобиля.
Фото: Василий Воронин.
Инцидент собрал толпу зевак, среди которых есть владельцы пострадавших машин. Люди во время столкновения не пострадали. На месте работает полиция.
— Я видел, что виновник дает показания полицейскому. Судя по речи, он пьяный. В машине с ним находилась блондинка. Чувства вины никто из них не демонстрирует. Выйдя из машины, девушка глупо хихикала. На место также примчались родители виновника ДТП, — рассказал КП-Челябинск очевидец ЧП.
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Авария на Университетской набережной.Видео: Василий Воронин
ИСТОЧНИК KP.RU