Мужчина сумкой помял несколько чужих автомобилей в Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:23 2019-06-21T04:23:27+03:00

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Инцидент произошел 20 июня в час ночи. Житель Миасса услышал удар, после которого завопила сигнализация его автомобиля. Машина была припаркована на Аллее спорта.

— Выглянул с балкона, я увидел мужчину, размахивающего небольшой сумкой на ремне. Он шел вниз к улице Луначарского. Я вышел на улицу и, осмотрев свой автомобиль, заметил вмятину на капоте. Мимо проезжал патруль. После недолгой беседы со мной стражи порядка задержали подозреваемого. В сумке у него оказался разводной ключ среднего размера. Я дождался участкового, составили протокол. Оказалось, что пострадал не только мой автомобиль, — написал в группе «Инцидент Миасс» Ренат Хашимов.

Мужчина просит откликнуться других пострадавших и написать ему в личные сообщения.

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ИСТОЧНИК KP.RU