Удалила аккаунты в социальных сетях и выключила телефон: в Челябинске объявлен розыск сбежавшей из дома школьницы

СЕГОДНЯ 04:46 2019-06-21T04:46:27+03:00

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В социальных сетях распространяется информация о пропавшей в Челябинске 16-летней девушке. Ирина Константинова ушла из дома, оставив родителям прощальную записку, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

«Уважаемые родители, не нужно меня искать, спасибо за все. Я решилась на этот шаг. Хочу быть самостоятельной. Спасибо за все. И поцелуйте младшего брата», — написала Ирина.

По словам родителей, перед побегом девушка удалила свои аккаунты в социальных сетях и выключила телефон. Последний раз ее видели в районе ЧГРЭС.

Мама девушки уже написала заявление в полицию.

Родители Ирины подозревают, что девушка может находиться где-то рядом с колледжем на улице Солнечной.

Если вы вдруг увидите эту девочку, позвоните родителям: +7-904-30-181-38.

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ИСТОЧНИК KP.RU