2019-06-21T04:56:58+03:00
Общество

«Хочу быть самостоятельной»: пропавшая в Челябинске девочка оставила записку

Родители обещают вознаграждение тому, кто поможет найти дочь
Ирина КАРЕЛИНА
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Несовершеннолетняя Ирина сбежала из дома. Фото: соцсетиНесовершеннолетняя Ирина сбежала из дома. Фото: соцсети
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В соцсетях распространяют объявление: в Челябинске пропала 16-летняя Ирина Константинова. Родители написали заявление в полицию и обещают вознаграждение тому, кто поможет найти дочь.

Девушка ушла, когда взрослые были на работе. Ключ бросила в почтовый ящик. На столе оставила записку: «Уважаемые родители, не нужно меня искать. Я решилась на этот шаг. Хочу быть самостоятельной. Спасибо за все. И поцелуйте младшего брата.» Также известно, что пропавшая удалила свои страницы из всех соцсетей.

Ирина жила на ул. Набережной, 2А. Предположительно она может быть на ул. Солнечной, где находится ее колледж. Сейчас как раз пора экзаменов. Одна из подруг Ирины сообщила, что видела ее в районе ЧЭГРЭС.

Родители просят всех, кто что-то знает о месте нахождения Ирины, сообщить им по тел: +7 904 301-81-38.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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