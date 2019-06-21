Насиловал, убивал, а погорел на краже: пойманный в Челябинске рецидивист идет под суд в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 07:05 2019-06-21T07:05:37+03:00

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Свердловский областной суд приступает к рассмотрению уголовного дела Николая Агеева, которого поймали в Челябинске после серии нападений на торговые точки. Как оказалось, в послужном списке изверга есть и более тяжкие преступления, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

Николая Агева задержали в Челябинске в сентябре прошлого года. Поймать злодея помог фоторобот, составленный продавцами торговых точек. Полиция обратила внимание, что картинка похожа на ориентировку злодея, который изнасиловал и убил 10-летнюю школьницу в Свердловской области. Когда Агеева, наконец, задержали, подтвердилось, что это — один человек.

После нападений на челябинские киоски на улицах Кирова, Солнечной и Молодогвардейцев, Агеев уехал в Свердловскую область. В Каменск-Уральском он познакомился с местным жителем и пришел к нему выпить. Во время застолья Агеев оглушил хозяина квартиры газовым ключом, забрал деньги, а потом изнасиловал и задушил 10-летнюю падчерицу собутыльника. При схожих обстоятельствах он ограбил и забил газовым ключом случайную знакомую в Екатеринбурге.

За убийство ребенка мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU