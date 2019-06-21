2019-06-21T07:05:37+03:00
Происшествия

Насиловал, убивал, а погорел на краже: пойманный в Челябинске рецидивист идет под суд в Екатеринбурге

Ему грозит пожизненное лишение свободы
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Свою жалкую жизнь насильник-убийца, скорее всего, закончит в застенках.Свою жалкую жизнь насильник-убийца, скорее всего, закончит в застенках.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Свердловский областной суд приступает к рассмотрению уголовного дела Николая Агеева, которого поймали в Челябинске после серии нападений на торговые точки. Как оказалось, в послужном списке изверга есть и более тяжкие преступления, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

Николая Агева задержали в Челябинске в сентябре прошлого года. Поймать злодея помог фоторобот, составленный продавцами торговых точек. Полиция обратила внимание, что картинка похожа на ориентировку злодея, который изнасиловал и убил 10-летнюю школьницу в Свердловской области. Когда Агеева, наконец, задержали, подтвердилось, что это — один человек.

После нападений на челябинские киоски на улицах Кирова, Солнечной и Молодогвардейцев, Агеев уехал в Свердловскую область. В Каменск-Уральском он познакомился с местным жителем и пришел к нему выпить. Во время застолья Агеев оглушил хозяина квартиры газовым ключом, забрал деньги, а потом изнасиловал и задушил 10-летнюю падчерицу собутыльника. При схожих обстоятельствах он ограбил и забил газовым ключом случайную знакомую в Екатеринбурге.

За убийство ребенка мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После жалобы президенту минздрав Челябинской области отчитался, как привлекает медиков на село
Само совершенство! Театру из Челябинска купили рояль за 14 млн рублей
«Хочу быть самостоятельной»: пропавшая в Челябинске девочка оставила записку
Удалила аккаунты в социальных сетях и выключила телефон: в Челябинске объявлен розыск сбежавшей из дома школьницы
Мужчина сумкой помял несколько чужих автомобилей в Челябинской области
Обвалившаяся часть городского памятника сломала ногу трехлетнему ребенку в Челябинской области
Адекватных туристов на Южном Урале просят обходить стороной Аркаим
Пьяный на БМВ разнес парковку с дорогими машинами на Северо-Западе Челябинска
В Челябинске жильцам новостройки вернут деньги за капремонт
«Подвела москитная сетка»: первоклассник разбился, упав с шестого этажа в центре Челябинска
«Лечат не стены, лечат люди»: Алексей Текслер ответил на критику, прозвучавшую на прямой линии с Путиным
«Защитнику Отечества — от потомков»: в Челябинске появится еще один памятник
После гибели пассажиров автобуса под Златоустом возбуждено уголовное дело
Стало известно, когда в Челябинск доставят Кубок Гагарина
Челябинец спросил Путина: «Вам не надоело быть президентом?»
В Магнитогорске на месте рухнувшего подъезда высадили аллею из 39 кленов
В Челябинске придумали новый способ наказать нерадивых маршрутчиков
Крупный внедорожник перевернул легковушку в центре Челябинска
На полигоне в Челябинской области курсанты поборются в преодолении 10-километровой трассы