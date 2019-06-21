2019-06-21T07:32:08+03:00
Общество

После жалобы президенту минздрав Челябинской области отчитался, как привлекает медиков на село

В регионе работают две спецпрограммы и готовится третья
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: в медпункте села Маук во время прямого включения с президентом.Фото: в медпункте села Маук во время прямого включения с президентом.
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Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным фельдшер из деревеньки Маук в Челябинской области рассказала, что в сельской местности не хватает рабочих рук. Медики не хотят жить и работать в деревне.

В минздраве области отчитались, как привлекают на село специалистов.

— Проблема кадрового дефицита остается актуальной. Для ее решения у нас в области успешно работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в рамках которых медицинские работники получают единовременную компенсационную выплату в размере миллиона рублей для врачей и 500 тысяч для фельдшеров. В прошлом году по программам были трудоустроены 46 врачей и 29 фельдшеров. В этом году мы рассчитываем трудоустроить не меньшее число специалистов, — рассказал министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

Кроме того, он напомнил, что по инициативе врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера к 1 сентября в регионе появится новая жилищная программа для медиков, желающих работать на селе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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