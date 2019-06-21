О войне на первых полосах: «Комсомольская правда» выпустила репринты газет военного времени
22 июня — скорбная дата в нашей стране. Ровно 78 лет назад началась Великая Отечественная война.
К этой дате «Комсомольская правда» выпустила репринты газет военного времени. Начиная с 24 июня 1941 года, газета, как настоящий товарищ, помогала русскому солдату воевать.
Среди журналистов, которые с первых дней войны добровольцами ушли на фронт, был и военный корреспондент «Комсомольской правды» Аркадий Гайдар. 21 июля 1941 года он уехал на фронт, 8 августа в газете появился его первый очерк «У переправы», а 26 октября, спустя два с половиной месяца, он погиб, сражаясь в партизанском отряде…
16 журналистов «Комсомольской правды» не вернулись в редакцию с поля боя… Уцелевшие, но раненые корреспонденты создавали уникальные репортажи и очерки, ставшие классикой не только журналистики, но и литературы.
За свой вклад в победу «Комсомолку» наградили Орденом Великой Отечественной войны.
Исторические репринтовые выпуски вы можете приобрести в киосках «Роспечать» и «Вечерний Челябинск», а также в отделениях Почты России.
ИСТОЧНИК KP.RU