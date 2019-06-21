Челябинск ждет еще одно массовое отключение электричества
На этот раз без света останутся спальные районы
На Северо-Западе Челябинска отключат электричество. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Глубокой ночью 22 июня в Челябинске отключат электричество. Света не будет в домах на Северо-Западе. В момент отключения, специалисты проведут несколько важных работ: уберут грозозащитный трос и смонтируют ограничители перенапряжения.
Горожан просят не игнорировать предупреждение и отключить из сети электроприборы, чтобы исключить ущерб для личного имущества и здоровья.
Отключение запланировано в субботу, 22 июня с 01:30 до 08:30.
Где не будет света
Район в границах улиц:
Новоградский пр.;
ул. Северо-Западная Околица;
ул. Городская;
ул. Салавата Юлаева;
ул. Чичерина;
Комсомольский пр.;
ул. 40 лет Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU