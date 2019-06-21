2019-06-21T09:12:34+03:00
Общество

Челябинск ждет еще одно массовое отключение электричества

На этот раз без света останутся спальные районы
Андрей АБРАМОВ
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На Северо-Западе Челябинска отключат электричество. Фото: Алексей БУЛАТОВНа Северо-Западе Челябинска отключат электричество. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Глубокой ночью 22 июня в Челябинске отключат электричество. Света не будет в домах на Северо-Западе. В момент отключения, специалисты проведут несколько важных работ: уберут грозозащитный трос и смонтируют ограничители перенапряжения.

Горожан просят не игнорировать предупреждение и отключить из сети электроприборы, чтобы исключить ущерб для личного имущества и здоровья.

Отключение запланировано в субботу, 22 июня с 01:30 до 08:30.

Где не будет света

Район в границах улиц:

Новоградский пр.;

ул. Северо-Западная Околица;

ул. Городская;

ул. Салавата Юлаева;

ул. Чичерина;

Комсомольский пр.;

ул. 40 лет Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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