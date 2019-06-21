2019-06-21T09:37:15+03:00
Происшествия

Поезду «Челябинск-Адлер» пришлось остановиться из-за ЧП на станции Новочеркасск

На рельсы перед составом обрушилась металлическая конструкция
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: пресс-служба "РЖД"Фото: пресс-служба "РЖД"
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Инцидент произошел утром 20 июня на железнодорожной станции в Ростовской области. На пути упали металлические конструкции, пристроенные к заброшенному зданию. Они отвалились от сооружения, которое стояло вблизи железнодорожных рельс. Ранее оно принадлежало заводу. Но в последние годы не эксплуатировалось.

Вместе с поездом «Челябинск-Адлер» на час задержали движение еще 11 поездов.

— Мы приняли все необходимые меры, чтобы ввести задержанные поезда в график. Конструкции после обрушения разобрали, подогнав по рельсам подъемный кран, — сообщили пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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