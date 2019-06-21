Ехала по тротуару: грузовик сбил женщину на велосипеде у ТРК «Фиеста» в Челябинске

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-21T09:48:42+03:00

Дама жива, но ее пришлось везти в больницу

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Все случилось утром в пятницу, 21 июня. У торгово-развлекательного комплекса «Фиеста» на Северо-Западе Челябинска грузовик Hyundai сбил велосипедистку, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД.

— Инцидент произошел в девятом часу утра напротив дома № 7/4 по улице Молодогвардейцев. Грузовой фургон Hyundai наехал на велосипедистку, которая двигалась по тротуару, — говорят в ведомстве.

Женщина травмирована, ее доставили в больницу.

Проводится административное расследование. Предстоит выяснить: кто виноват.

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ИСТОЧНИК KP.RU