Металлический штырь из-под земли едва не проткнул ребенка в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:12 2019-06-21T10:12:40+03:00

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В Челябинске идет сезон опрессовок. Разрывают асфальт и ремонтируют трубы. Коммуникации часто проложены посреди дворов. Оператор Андрей Романов рассказал об опасной зоне во дворе дома по Братьев Кашириных, 95.

— Вчера ребенок чудом остался жив после того как упал в яму. Мяч, с футбольной площадки, через дырявые ворота, улетает в яму, с торчащей арматурой. Почти неделю назад раскопали, а про безопасность, видимо, не задумались. Сегодня пятница. До понедельника вряд ли закопают, — написал журналист у себя в фейсбуке.

Судя по фото, землю разрыли посреди двора. Ограждения и предупреждающие ленточки имеются. Однако этого явно недостаточно.

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