На Южном Урале до конца года появится 24 фельдшерско-акушерских пункта

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-21T10:19:28+03:00

Кроме того, к 1 сентября по инициативе главы региона Алексея Текслера будет готова жилищная программа для сельских врачей

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В обращении к депутатам Законодательного Собрания и общественности региона глава региона Алексей Текслер подчеркнул:

— Больше никакой непродуманной оптимизации медицинских учреждений! Проанализируем проведенные сокращения. Если будет необходимо, откорректируем! Далее обеспечим жесткую дисциплину строительства новых объектов. В 2018 г планировалось за счет областного бюджета построить 30 фельдшерско-акушерских пунктов. В реальности появилось два — в Еткульском и Кизильском районах. Такой подход недопустим. Чтобы приблизить медицинскую помощь к селянам и обеспечить охват ею, до конца года будут введены 24 ФАПа. До 2024 года — еще 100.

В региональном минздраве акцентируют: число рабочих мест растет и проблема кадрового дефицита по-прежнему актуальна.

Медицина, акцентировал Алексей Текслер, это, прежде всего, люди. В регионе нехватка медицинских работников. К примеру, укомплектованность врачами по области — 34%. Особенно — детских врачей узких специальностей.

Для решения вопроса в области работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Участники программы получают единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн руб и 500 тыс для фельдшеров.

В прошлом году по программам были трудоустроены 46 врачей и 29 фельдшеров. В этом году минздрав рассчитывает трудоустроить не меньшее число специалистов.

Глава Челябинской области выступил с инициативой создания специальной региональной программы.

— Необходимо разработать областную программу по обеспечению жильем молодых врачей, врачей дефицитных специальностей, и в ближайшие годы решить задачу укомплектованности врачами медучреждений области, в первую очередь — сельских, — заявил Алексей Текслер.

Программа будет готова к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU