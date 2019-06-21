Житель Челябинской области устроил казино в съемной квартире
В Аше в стенах обычной квартиры работал игровой клуб. Его устроил местный 44-летний житель. Для этого не потребовалось закупать «одноруких бандитов», нанимать крупье и устанавливать стол с рулеткой. Хватило пары компьютеров с доступом интернет. На них и были установлены игровые автоматы.
Клуб проработал около двух лет. Пускали туда только своих. Любопытно, что игроманы со всего города тянулись в квартиру и разносили слух. Так о нелегальном заведении узнали в органах.
— Виновного суд наказал штрафом в размере 300 тыс. рублей. В доход государства конфискованы компьютеры и выручка — 15 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU