Житель Челябинской области устроил казино в съемной квартире

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-21T10:34:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Аше в стенах обычной квартиры работал игровой клуб. Его устроил местный 44-летний житель. Для этого не потребовалось закупать «одноруких бандитов», нанимать крупье и устанавливать стол с рулеткой. Хватило пары компьютеров с доступом интернет. На них и были установлены игровые автоматы.

Клуб проработал около двух лет. Пускали туда только своих. Любопытно, что игроманы со всего города тянулись в квартиру и разносили слух. Так о нелегальном заведении узнали в органах.

— Виновного суд наказал штрафом в размере 300 тыс. рублей. В доход государства конфискованы компьютеры и выручка — 15 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU