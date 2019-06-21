Старикам из Челябинска нужны внуки выходного дня
Общественная организация «Солнечный день» объявила набор волонтеров в группу «Внуки выходного дня». Добровольцам предстоит ходить в гости к старикам из домов престарелых в Челябинске и в Челябинской области, сообщает корреспондент КП-Челябинск.
— Наша задача — восполнить бабушкам и дедушкам дефицит общения, в котором они очень нуждаются. Для этого мы с вами можем организовать для них мастер-классы по рисованию, танцам, по рукоделию, а также чтение книг, прогулки, — говорят в «Солнечном дне».
Чтобы стать волонтером, можно написать организаторам в социальных сетях или позвонить по телефону +7-9000-777-801.
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ИСТОЧНИК KP.RU