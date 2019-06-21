Матросы спасли 5-летнюю девочку и подростка на озере Смолино в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-21T11:03:24+03:00

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В Ленинском районе Челябинска 20 июня произошло сразу два ЧП на озере Смолино. Сначала в беду попала пятилетняя девочка. Она сорвалась с понтона и не могла самостоятельно выбраться — ноги не доставали дна.

— На помощь ей подоспели матросы-спасатели мобильного поста № 3 Челябинской городской службы спасения. Ребенка извлекли из воды и передали бабушке, после чего провели разъяснительную беседу. Медицинская помощь, к счастью, не потребовалась, — рассказали в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска.

В тот же день, в 70 метрах от берега, спасатели мобильного поста № 5 увидели компанию купающихся подростков. Подплыли к ним на лодке. Оказалось, что один из парней не рассчитал силы и доплыть до берега не может. Подростка посадили в лодку и доставили на пляж. Помощь врачей ему тоже не понадобилась. Оба ЧП произошли на водоеме, разрешенном для купания.

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ИСТОЧНИК KP.RU