Жителя Челябинской области осудили по поддельному паспорту, и за его грехи теперь платит другой
Обмануть правосудие удалось жителю Челябинской области. Его поймали на незаконной рубке деревьев в лесу. В момент задержания, он успел повалить насаждений почти на полмиллиона рублей. Его осудили: приговорили к штрафу и компенсации за погубленные деревья.
Тот спорить не стал и покорно принял наказание. А после этого пропал. Через пару лет на служителей закона вышел однофамилиц осужденного челябинца. Обратившийся живет в ЯНАО. Оказалось, что пару лет назад у него украли паспорт. Каким-то образом он оказался у челябинца. На все заседания суда и во всех документах следствия преступник фигурирует не под своими данными. Теперь с сибиряка требуют погасить чужие штрафы.
Прокуратура Челябинской области обратилась в суд, чтобы отменить приговор. Фемида так и сделала. Теперь уголовное дело открыто вновь. Ищут настоящего черного лесоруба.
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