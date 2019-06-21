Уголовное дело экс-омбудсмена Алексея Севастьянова ушло в суд
В Центральном райсуде вскоре начнут разбирать дело о покушении на мошенничество. Его фигурантом стал Алексей Севастьянов. Юриста хорошо знают в Челябинской области. Когда-то он был депутатом, уполномоченным по правам человека. Недавно объявил о намерении стать кандидатом в губернаторы.
— По версии следствия обвиняемый в 2017 году хотел похитить бюджетную субсидию, которую выделяют на развитие фермерского хозяйства. Он представил в министерство сельского хозяйства, документы, содержащие ложные и недостоверные сведении. Фиктивные документы обнаружили на стадии проверки, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Сам Севастьянов свою вину отрицает. Говорит, что намеревался действительно заниматься фермерством.
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ИСТОЧНИК KP.RU