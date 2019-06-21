«Челябинск-сити» на один вечер превратится в горящую свечу памяти
В пятницу, 21 июня, одно из самых высоких зданий города — деловой центр «Челябинск-сити» — превратится в огромную свечу памяти, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области.
— В десять часов вечера деловая высотка окрасится иллюминацией в виде горящей свечки. Она будет символизировать память и скорбь по тем, кто остался на поле брани Великой Отечественной войны, унесшей жизни 27 миллионов советских граждан, — замечают в пресс-службе.
Необычную акцию совместно с собственниками делового центра организует Росгвардия. В этот же день, уже в одиннадцать вечера, сотрудники и военнослужащие Росгвардии во главе с генерал-майором полиции Александром Ясинским примут участие в панихиде у мемориала «Скорбящие матери».
В «Челябинск-сити» 23 этажа. Высота здания 111 метров. Челябинцы полагают, что такая свеча будет самой большой в России за всю историю проведения акции.
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ИСТОЧНИК KP.RU