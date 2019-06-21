«Ударилась о поручень»: в Челябинске пенсионерка рассекла переносицу в автобусе

СЕГОДНЯ 12:16 2019-06-21T12:16:29+03:00

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Сегодня, 21 июня, в автобусе №57 травмировалась пожилая челябинка. Транспорт ехал из микрорайона Чурилово в сторону центра. И на повороте с улицы 1-я Эльтонская на улицу Линейная попал в ДТП.

— Автобус подрезала черная легковушка. Водитель автобуса резко ударил по тормозам. Все, кто стоял — повалились. Пожилая женщина, которая только вошла в автобус, ударилась о поручень лицом. Она была в очках, от удара они разбились, осколками ей разрезало переносицу, хлынула кровь, — рассказал очевидец Александр.

Осколками очков жензщине разрезало переносицу. Фото: очевидцы

Пассажиры вызвали «скорую». До ее приезда сами попытались помочь женщине, но кровь не останавливалась. Вскоре всех пассажиров пересадили в другой автобус, и они поехали дальше. А пенсионерку осмотрели медики и увезли в травмпункт.

По словам Александра, на этом участке дорога резко сужается. Жители какой год просят чиновников расширить дорогу, но те только дают обещания.

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