Чтобы увидеть родных, житель Челябинской области погасил кредит и штрафы

СЕГОДНЯ 12:14 2019-06-21T12:14:16+03:00

Уроженец Армении закрыл все долги, иначе бы его не пустили через границу

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В послужном списке жителя Пласта по имени Х числился неоплаченный кредит в 95 тыс руб и штрафы ГИБДД на 17 тыс руб. В маленьком Пласте Х. был лишь зарегистрирован, а постоянно жил в Челябинске. Но судебным приставам адрес неплательщика его родственники не сообщали. В распоряжении приставов был только телефон должника.

По телефону он заявлял: «Платить я не буду!». Но закон и не таких нарушителей перевоспитывал. Как только Х. потерял право выезда за рубеж, деньги нашлись. Иначе родная Армения осталась бы для него недоступной.

Кстати, потратиться должнику пришлось больше, ведь за нарушение срока добровольного погашения долга увеличило сумму на восемь тыс руб — исполнительский сбор. Итого он выплатил 121 тыс руб.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе УФССП России по Челябинской области, границы для бывшего должникаь открыты.

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ИСТОЧНИК KP.RU