ЕГЭ-2019 в Челябинской области: впервые за три года появились стобалльники по английскому языку

СЕГОДНЯ 12:22 2019-06-21T12:22:26+03:00

Практически каждый второй выпускник набрал на экзамене по английскому больше 80 баллов. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Спустя три года в Челябинской области снова появились стобалльники по английскому языку, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области. Результаты экзамена по иностранным языкам огласили сегодня.

— Наши ребята всегда сдавали экзамен по иностранному языку на высоком уровне в целом, однако в 2017 и 2018 годах никто не смог набрать максимум баллов. В этом году таких выпускников трое. Это ребята из Челябинска, Озерска и Сатки. Кроме того, 45% ребят набрали за экзамен больше 80 баллов, — рассказала КП-Челябинск и. о. первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Официальные результаты экзамена можно узнать уже в понедельник, 24 июня, в школах. А сейчас они выложены на информационном портале ЕГЭ. Апелляцию принимают 25 и 26 июня.

Напоминаем, в период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ГИА можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.

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ИСТОЧНИК KP.RU