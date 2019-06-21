Студент челябинского вуза пытался бежать из страны на надувной лодке

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-21T12:41:43+03:00

Студенты хотели уплыть в Финляндию на надувной лодке с мотором Фото: Анастасия БРЫЛКИНА

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Инцидент произошел 19 июня на автовокзале Выборга. Внимание пограничников привлекли два парня арабской внешности. При себе они имели объемный багаж. Когда их личные вещи решили досмотреть, оказалось, что молодые люди везут с собой надувную лодку и лодочный мотор.

— В ходе предварительного разбирательства установлено, что один задержанный является гражданином Сирии, а второй Египта. В Россию они прибыли по учебным визам. Один учится в государственном вузе Челябинска, другой в Тамбове, — сообщает пресс-служба управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

Пограничникам задержанные рассказали, что хотели незаконно уплыть в Финляндию на надувной лодке. Однако, чистосердечное признание не помогло.

На днях суд признал иностранных студентов виновными в нарушении миграционного законодательства. Теперь им грозит штраф с выдворением из России.

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ИСТОЧНИК KP.RU