2019-06-21T12:41:43+03:00
Происшествия

Студент челябинского вуза пытался бежать из страны на надувной лодке

Побег через российско-финскую границу предотвратили пограничники
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Студенты хотели уплыть в Финляндию на надувной лодке с моторомСтуденты хотели уплыть в Финляндию на надувной лодке с моторомФото: Анастасия БРЫЛКИНА
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Инцидент произошел 19 июня на автовокзале Выборга. Внимание пограничников привлекли два парня арабской внешности. При себе они имели объемный багаж. Когда их личные вещи решили досмотреть, оказалось, что молодые люди везут с собой надувную лодку и лодочный мотор.

— В ходе предварительного разбирательства установлено, что один задержанный является гражданином Сирии, а второй Египта. В Россию они прибыли по учебным визам. Один учится в государственном вузе Челябинска, другой в Тамбове, — сообщает пресс-служба управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

Пограничникам задержанные рассказали, что хотели незаконно уплыть в Финляндию на надувной лодке. Однако, чистосердечное признание не помогло.

На днях суд признал иностранных студентов виновными в нарушении миграционного законодательства. Теперь им грозит штраф с выдворением из России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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