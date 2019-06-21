2019-06-21T12:54:19+03:00
Общество

Сама вернулась: убежавшая накануне 16-летняя школьница из Челябинска пришла домой

Девушку искали менее суток
Лидия ПЕСКОВА
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Убежавшая школьница сама вернулась домой.Убежавшая школьница сама вернулась домой.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Социальные сети становятся страшной силой. Силой воздействия на подростков. Огласка в интернете, а потом в СМИ заставляют их отказаться от планов побега. Так случилось и на этот раз, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

Ирина Константинова из Челябинска тщательно подготовила свой побег: удалила аккаунты в социальных сетях, отключила мобильный и оставила родным записку: «хочу быть самостоятельной, не ищите». Когда 16-летняя девочка не вернулась домой, ее родители обратились в полицию, а также подняли шум в социальных сетях.

— Сегодня девушка сама вернулась домой. Противоправные действия в отношении ребенка не совершались, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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