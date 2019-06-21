Губернатором Челябинской области желает стать дама

СЕГОДНЯ 12:54 2019-06-21T12:54:26+03:00

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Двенадцатым претендентом на пост губернатора Челябинской области стала Татьяна Якимова.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе облизбиркома, баллотируется Татьяна Якимова как самовыдвиженец. В Миассе она известна общественными акциями.

Кандидату нужно собрать 13169 подписей (0,5% от числа избирателей по состоянию на 1 июня 2019 г). Подписи должны оставить жители региона, возрастом от 18 лет.

Желающим избираться предстоит пройти муниципальный фильтр в 7%: нужно получить подписи от 266 депутатов представительных органов муниципалитетов. В том числе, 62-65 подписей депутатов из 33 муниципальных районов и городских округов региона.

Выборы губернатора назначены на 8 сентября.

Кто еще подал документы в облизбирком?

1. Алексей Текслер, врио губернатора Челябинской области (самовыдвиженец).

2. Александр Комиссаров (самовыдвиженец);

3. Алексей Севастьянов (партия «Гражданская Сила»);

4. Ярослав Щербаков (партия «Яблоко»);

5. Константин Нациевский (партия КПРФ);

6. Степан Фирстов (партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);

7. Сергей Смышляев (партия «Родина»);

8. Виталий Пашин (партия ЛДПР);

9. Сергей Морозов (самовыдвиженец);

10. Александр Лебедев (самовыдвиженец);

11. Андрей Аюпов (самовыдвиженец)

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ИСТОЧНИК KP.RU