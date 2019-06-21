2019-06-21T13:22:42+03:00
Экономика

Акция от «БКС Брокер» — 100 000 рублей на брокерский счет

В рамках акций можно получить тройную выгоду
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До 28 июня «БКС Брокер» разыгрывает 100 000 рублей на счет каждую неделю среди новых клиентов, впервые открывших брокерский счет.

Принять участие в акции несложно — потребуется открыть онлайн брокерский счет и пополнить его на необходимую сумму. Таким образом, каждый клиент имеет возможность не только удвоить свои средства на инвестиции, но и получить дополнительные бонусы — пополнение счета с карты любого банка без комиссии и кэшбэк в размере от 1000 до 4000 рублей.

Для участия в розыгрыше денежного приза необходимо пополнить счет минимум на 100 000 рублей. После этого, раз в неделю, с помощью генератора случайных чисел, будет выбран победитель акции, который получит аналогичную сумму на свой счет.

— В рамках акций от «БКС Брокер» можно получить тройную выгоду. Новый проект — это несколько приятных приветственных бонусов для новых инвесторов, отметила директор по маркетингу «БКС Брокер» Елена Преподобная.

Стоит отметить, что в последние годы ФГ БКС, в состав которой входит «БКС Брокер», признается лидером по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+. Сегодня эту компанию в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке выбирают свыше 300 000 клиентов.

Сроки проведения акции с 20.05.2019 по 28.06.2019 включительно. Правила проведения акции, в том числе информация об организаторе предложения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на https://broker.ru. Правила проведения, в том числе сроки могут быть изменены ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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