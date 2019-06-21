2019-06-21T13:34:52+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечную программу с господдержкой для семей с детьми

Срок кредитования — от 3 до 30 лет
Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми. Процентная ставка с учетом субсидирования в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 №1711 составляет 5,49% годовых, в случае оформления кредита по двум документам -5,99% годовых. Программа действует для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

В рамках программы кредит предоставляется на следующие цели:

приобретение квартиры в строящемся или готовом доме у юридического лица;

погашение ранее предоставленного кредита, предоставленного сторонним кредитором на приобретение квартиры в строящемся или готовом доме у юридического лица.

Согласно условиям программы, минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей. Максимальная сумма зависит от региона и равна 12 млн рублей при покупке квартиры в многоквартирном доме или таунхаусе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей — при приобретении объекта недвижимости в другом регионе присутствия Банка УРАЛСИБ. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости).

Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Минимальный размер первоначального взноса составляет 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Обеспечением по кредиту выступает залог приобретаемого объекта недвижимости или залог прав требования по договору приобретения. Досрочное погашение кредита возможно без штрафов и пеней.

Ознакомиться с полными условиями ипотечной программы, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Генеральная лицензия Банка России № 30

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Магнитогорске осудили бывшего начальника управления культуры
Автомобилистка сбила 11-летнего школьника на велосипеде в Челябинской области
Погода портится: чего ждать Челябинску в выходные
Челябинцы вновь заметили мертвую рыбу на берегах Шершней
Алексей Текслер переводит ремонт и содержание дорог на долгосрочные контракты
Акция от «БКС Брокер» — 100 000 рублей на брокерский счет
Губернатором Челябинской области желает стать дама
Сама вернулась: убежавшая накануне 16-летняя школьница из Челябинска пришла домой
Студент челябинского вуза пытался бежать из страны на надувной лодке
ЕГЭ-2019 в Челябинской области: впервые за три года появились стобалльники по английскому языку
«Ударилась о поручень»: в Челябинске пенсионерка рассекла переносицу в автобусе
Чтобы увидеть родных, житель Челябинской области погасил кредит и штрафы
«Челябинск-сити» на один вечер превратится в горящую свечу памяти
Уголовное дело экс-омбудсмена Алексея Севастьянова ушло в суд
Жителя Челябинской области осудили по поддельному паспорту, и за его грехи теперь платит другой
Матросы спасли 5-летнюю девочку и подростка на озере Смолино в Челябинске
Старикам из Челябинска нужны внуки выходного дня
Житель Челябинской области устроил казино в съемной квартире
На Южном Урале до конца года появится 24 фельдшерско-акушерских пункта
Металлический штырь из-под земли едва не проткнул ребенка в Челябинске
Ехала по тротуару: грузовик сбил женщину на велосипеде у ТРК «Фиеста» в Челябинске
Поезду «Челябинск-Адлер» пришлось остановиться из-за ЧП на станции Новочеркасск
Челябинск ждет еще одно массовое отключение электричества
О войне на первых полосах: «Комсомольская правда» выпустила репринты газет военного времени