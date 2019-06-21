Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечную программу с господдержкой для семей с детьми

СЕГОДНЯ 13:34 2019-06-21T13:34:52+03:00

Срок кредитования — от 3 до 30 лет

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Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми. Процентная ставка с учетом субсидирования в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 №1711 составляет 5,49% годовых, в случае оформления кредита по двум документам -5,99% годовых. Программа действует для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

В рамках программы кредит предоставляется на следующие цели:

приобретение квартиры в строящемся или готовом доме у юридического лица;

погашение ранее предоставленного кредита, предоставленного сторонним кредитором на приобретение квартиры в строящемся или готовом доме у юридического лица.

Согласно условиям программы, минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей. Максимальная сумма зависит от региона и равна 12 млн рублей при покупке квартиры в многоквартирном доме или таунхаусе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей — при приобретении объекта недвижимости в другом регионе присутствия Банка УРАЛСИБ. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости).

Срок кредитования — от 3 до 30 лет. Минимальный размер первоначального взноса составляет 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Обеспечением по кредиту выступает залог приобретаемого объекта недвижимости или залог прав требования по договору приобретения. Досрочное погашение кредита возможно без штрафов и пеней.

Ознакомиться с полными условиями ипотечной программы, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU