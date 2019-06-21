Алексей Текслер переводит ремонт и содержание дорог на долгосрочные контракты

СЕГОДНЯ 13:49 2019-06-21T13:49:58+03:00

Договоры будут заключаться минимум на три года

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Глава Челябинской области после видеоконференции с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом поставил задачу региональному миндортрансу переходить на заключение заключению долгосрочных контрактов на все виды дорожных работ.

В этом году в Челябинске ремонты дорог начались на полтора месяца позже обычного. Долгосрочный контракт позволит избежать таких ошибок.

— В течение трех месяцев власти Челябинска, ответственные за это направление, «боролись» с ФАС, вместо того чтобы подготовить правильно документы и приступить вовремя к дорожным работам. Готовиться к дорожному сезону необходимо заранее, чтобы не заниматься бумажной волокитой в период, когда должны вестись активные строительно-монтажные работы. Нужно перейти на систему заключения долгосрочных контрактов, что позволит усилить контроль за качеством выполненных работ подрядчиком и исключить потерю времени, — подчеркнул Алексей Текслер.

Дорожные работы в этом году ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и региональным программам «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области» и «Устойчивое

ИСТОЧНИК KP.RU