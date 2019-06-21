Челябинцы вновь заметили мертвую рыбу на берегах Шершней
Из года в год в Челябинске повторяется одинаковая ситуация: на главном водоеме города — Шершнях — замечают мор рыбы. Сначала водоплавающих прибивает к берегу, а спустя пару дней начинает стоять вонь.
— Замор идет по всему водоему. Некоторая рыба еще живая, что значит гибнет она именно сейчас. В основном это ерш, который любит чистую воду. К нему стал добавляться окунь. Необходимо учитывать, что скоро рыба начнет тухнуть и сколько ее лежит на дне, мы не знаем. При жаркой погоде, сегодняшний мор рыбы это только цветочки, — написал челябинец Сергей Белогорохов.
Дохлую рыбу можно видеть вдоль берега начиная от АМЗ и в сторону плотины. В прошлые года причиной мора рыбы называли ядовитые водоросли.
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ИСТОЧНИК KP.RU