2019-06-21T14:08:52+03:00
Общество

Челябинцы вновь заметили мертвую рыбу на берегах Шершней

Вскоре у водоема будет стоять вонь
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Сергей БелогороховФото: Сергей Белогорохов
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Из года в год в Челябинске повторяется одинаковая ситуация: на главном водоеме города — Шершнях — замечают мор рыбы. Сначала водоплавающих прибивает к берегу, а спустя пару дней начинает стоять вонь.

— Замор идет по всему водоему. Некоторая рыба еще живая, что значит гибнет она именно сейчас. В основном это ерш, который любит чистую воду. К нему стал добавляться окунь. Необходимо учитывать, что скоро рыба начнет тухнуть и сколько ее лежит на дне, мы не знаем. При жаркой погоде, сегодняшний мор рыбы это только цветочки, — написал челябинец Сергей Белогорохов.

Дохлую рыбу можно видеть вдоль берега начиная от АМЗ и в сторону плотины. В прошлые года причиной мора рыбы называли ядовитые водоросли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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